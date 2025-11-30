ETV Bharat / bharat

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವಿರಾದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನೀವು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Published : November 30, 2025 at 8:28 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಆದಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾದರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಕಣಿವೆಗಳು ಜೀವನದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಔಲಿ, ಮುನ್ಸಾರಿ, ಚೋಪ್ಟಾ ಮತ್ತು ದೆಯಾರಾದಂತಹ ತಾಣಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಿಥೋರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14,500 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಕೈಲಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮೊದಲ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಓಟವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶೀತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನೂ ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹಿಮ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೋಂಸ್ಟೇ ನೀತಿಯ ಪರಿಚಯವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರವಾಸದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

