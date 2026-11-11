ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ: ಕೇದಾರನಾಥ, ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಬಂದ್
Kedarnath Yatra 2026: ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
Published : November 11, 2026 at 8:15 AM IST
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ನ.11) ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 15 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳ ಮಧುರ ನಾದದ ಮೂಲಕ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತುಂಬಿದರು. ತದನಂತರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
🛕 केदारनाथ यात्रा के 203वें दिवस श्रद्धालु कर रहे निरन्तर बाबा के दर्शन। 🌸 22 अप्रैल 2026 को खुले थे श्री केदारनाथ धाम के कपाट, कल 11 नवम्बर 2026 को शीतकाल के लिए होंगे बंद। ⏳ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा। #RudraprayagPolice #UttarakhandPolice— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 10, 2026
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಂದ್: ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಬಾಬಾ ಕೇದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾ ಕೇದಾರರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಭಗವಾನ್ ಕೇದಾರನಾಥರ 'ಪಂಚಮುಖಿ ಚಲ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ಸವ ಡೋಲಿ'ಯು (ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಪವಿತ್ರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ), ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ನೆಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಖಿಮಠದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಬಾಬಾ ಕೇದಾರರ ಚಳಿಗಾಲದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಉಖಿಮಠದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರು ಭೇಟಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ದಿನದವರೆಗೆ, 19,14,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನಿಗೆ ದರ್ಶ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನ ಚಳಿಗಾಲದ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಯಾತ್ರಿಕರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು "ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಉಖಿಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಮುನ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮವೂ ಬಂದ್: ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಇಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ 'ಉತ್ಸವ ಡೋಲಿ'ಗಳು (ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು) ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ನೆಲೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ.16ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಯಾಗಂ: ಟಿಟಿಡಿ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಡೈರಿಗಳು ಸಿದ್ಧ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ