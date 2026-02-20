ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ನೂತನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿದೆ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರಿ ಕವಿತಾ ಘೋಷಣೆ
ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕೆ. ಕವಿತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 2:40 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಜಾಗೃತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಕಲ್ವಕುಂಟ್ಲ ಕವಿತಾ ಅವರು "ಬರುವ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಬೋಧನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಸೇರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ನಮ್ಮ 'ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ'. ಸಾಮಾಜಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
MPTC ಮತ್ತು ZPTC ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದರೆ ತಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, GHMC ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನೂತನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುವೆ ಎಂದರು.
ವೈಎಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬದಲು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿಫಲ ನಾಯಕಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಫಲರಾದ ಅನೇಕ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ದೇವೇಂದರ್ ಗೌಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಫಲರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಕವಿತಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
