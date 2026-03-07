ETV Bharat / bharat

ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​: ಇತರ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ; ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲು - ಕಟ್ನಿ-ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ - ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

Etv Bkatni-train-accident-goods-train-5-coaches-derailed-
ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಡ್ಸ್​: ಇತರ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಟ್ನಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಕಟ್ನಿ-ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲಿನ ಐದು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದವು. ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಎನ್‌ಕೆಜೆ, ನ್ಯೂ ಕಟ್ನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ರೈಲು ಹಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಸರಕು ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ನಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರಕು ರೈಲು ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಡೋದರಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಎನ್‌ಕೆಜೆಯ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಗಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದಿಂದ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.

ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ; ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜಬಲ್ಪುರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲ್ವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ರೈಲು - ಎಆರ್‌ಟಿ ಕರೆಸಿ ಹಳಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಚಿರ್ಮಿರಿ - ಕಟ್ನಿ MEMU (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 61601) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್-ಕಟ್ನಿ MEMU (68748) ಅನ್ನು ಝಲ್ವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜ್ಮೀರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18009 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುದ್ವಾರಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹರ್ದುವಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 11447 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈಲು ದಕ್ಷಿಣ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬದಲಿಗೆ ಕಟ್ನಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬಿಕಾಪುರ-ಜಬಲ್‌ಪುರ ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 11265 ಮತ್ತು 11266) ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಕಟ್ನಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನ ಓದಿ:

ಹುತಾತ್ಮ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಕುಶಲ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ: ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಕನಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅನಾಮಿಕಾ

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀಡ್​ ಗರ್ಲ್

TAGGED:

KATNI BILASPUR RAILWAY ROUTE
KATNI TRAIN ACCIDENT
KATNI RAILWAY LINE DAMAGE
KATNI NEWS
GOODS TRAIN 5 COACHES DERAILED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.