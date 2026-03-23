ಯುದ್ದಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೆರವು: ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ, ಜಾನುವಾರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜನ
ಈದ್ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಂದು ಜನರು ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 23, 2026 at 2:21 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜನರು ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈದ್ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
With hearts full of gratitude, we sincerely thank the kind people of Kashmir for standing with the people of Iran through their humanitarian support and heartfelt solidarity; this kindness will never be forgotten.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
Thank you, India.
ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಗರದ ರೈನಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಐಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಯುದ್ದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕರುಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Even Kashmiri children are offering their piggy banks as gifts to Iran.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
God bless you.
ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಮತ್ತು ಈದ್ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಾರತ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
A respected sister from Kashmir, donated the gold kept as a memento of her husband who passed away 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of #Iran.— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
Your tears and pure emotions are the greatest source of comfort for the people of Iran and will never…
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ತಲುಪಿದ್ದು, ದಾಳಿ-ಪ್ರತೀಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
