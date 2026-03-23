ಯುದ್ದಪೀಡಿತ ಇರಾನ್​ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೆರವು: ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ, ಜಾನುವಾರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜನ

ಈದ್​ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಂದು ಜನರು ಹಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್‌ಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Kashmiris Donate Cash, Gold, Utensils For War-Hit Iran; 'kindness Will Never Be Forgotten,' Says Iranian Embassy
ಯುದ್ದಪೀಡಿತ ಇರಾನ್​ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೆರವು (X @Iran_in_India)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 23, 2026 at 2:21 PM IST

ಶ್ರೀನಗರ: ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಇರಾನ್​ ಜನರಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬುಡ್ಗಾಮ್​ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜನರು ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈದ್​ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಗರದ ರೈನಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಐಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಯುದ್ದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಇರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕರುಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಣಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಮತ್ತು ಈದ್​​ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವೀಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಾರತ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್​-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ತಲುಪಿದ್ದು, ದಾಳಿ-ಪ್ರತೀಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

