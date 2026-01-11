ETV Bharat / bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಆರೋಪಿ ಅಬು ಅಹ್ಮದ್​ ಶೇಖ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A man who was doing namaz and Ram Mandir
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 11, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಯೋಧ್ಯೆ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶೋಪಿಯಾನ್​ ನಿವಾಸಿ ಅಬು ಅಹ್ಮದ್​ ಶೇಖ್​ (55) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಲರಾಮಾಚಾರಿ ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಬು ಅಹ್ಮದ್​ ಶೇಖ್​ ಭಕ್ತನಂತೆ ಗೇಟ್​ ಡಿ 1 ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ. ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೀತಾ ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ನಮಾಜ್​ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇತರ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೇಖ್​ ಕುಟುಂಬದವರು, ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಪಿಯಾನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶೇಖ್‌ನ ಮಗ ಇಮ್ರಾನ್, "ನಮಗೆ ಶೇಖ್​ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ನಮಾಜ್​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಆತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾನೆ.

ಶೇಕ್​ ನಮಾಜ್​ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಳಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ವೇಳೆ ಶೇಖ್​ ತಾನು ಅಜ್ಮೀರ್​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೊರಹೋಗುವ ಭಕ್ತರ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಕೇಸ್: ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ, ಕೈ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

KASHMIRI DETAINED
AYODHYA RAM MANDIR
ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್​
UTTAR PRADESH
KASHMIRI MAN OFFER NAMAZ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.