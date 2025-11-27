ETV Bharat / bharat

ಚಿಲ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಣಿವೆ, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4.4ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ತಾಪಮಾನ, ಚಳಿಯೋ ಚಳಿ; ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಕುಂಡ್​​ ಸರೋವರ

ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನವು 1 ರಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

People gather around a bonfire to keep warm on a cold morning, at the outskirts of Ranbir Singh Pura in Jammu
ಜಮ್ಮುವಿನ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು (PTI)
ಶ್ರೀನಗರ, ಜಮ್ಮು -ಕಾಶ್ಮೀರ : ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ರಾತ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 4.4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಶೋಪಿಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 6.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​​ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 5.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಕುಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೀರು (ETV Bhrat)

ಅನಂತನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5.7 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಂಪೋರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈನಸ್ 5.5 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 5.2 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ.

A man watches icicles forming on tree branches in Pahalgam, Anantnag district, Jammu and Kashmir.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮಬಿಳಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (PTI)

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 4.4 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಕುಪ್ವಾರಾದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಖಾಜಿಗುಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವಂತಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡರ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.3 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಕರ್‌ನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 1.6 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವಿದೆ.

A view of traditional Kashmiri shikara boats parked on Dal Lake, in Srinagar
ಶ್ರೀನಗರದ ದಾಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಿಕಾರ ದೋಣಿಗಳ ನೋಟ (PTI)

ಜಮ್ಮು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಶೀತದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 10.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ರಾ, ಕಥುವಾ, ಸಾಂಬಾ ಮತ್ತು ರಿಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ 6.9 ರಿಂದ 8.5 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 9.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ, ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 8.6 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನುಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 7.7 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

A flock of Eurasian coots swim on Dal Lake as a boatman rows his boat in the misty background, in Srinagar
ದಾಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಕೂಟ್‌ ಪಕ್ಷಿಗಳು (PTI)

ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಕುಂಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೀರು(ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿಥೋರಗಢದಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ಕೊರೆಯುವಷ್ಟು ಚಳಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರ್ಚುಲಾದ ವ್ಯಾಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋಲಿಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ 14,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಕೈಲಾಶ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಕುಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ. ಕುಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೀರಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರೊಂಕಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80-90 ರಷ್ಟು ನೀರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕುಟಿಯಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 5 ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆದಿ ಕೈಲಾಶ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ - ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇನ್ನೂ ಆದಿ ಕೈಲಾಶ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಕೈಲಾಶ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಧಾರ್ಚುಲಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಘನೀಕರಿಸುವ ನೀರಿನಿಂದ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಥೋರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

