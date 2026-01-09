ETV Bharat / bharat

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -7.2 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ

ಲಡಾಖ್ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಡ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 24.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

A man walks past icicles hanging from a structure amid heavy frost and snow cover during a cold wave in the valley, in Anantnag district, Jammu and Kashmir, Friday, January 9, 2026
ಭಾರೀ ಹಿಮದ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 9, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ, ಜೆ&ಕೆ: ಶುಕ್ರವಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನಾದ್ಯಂತ 'ಚಿಲ್ಲೈ ಕಲಾನ್' ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಸ್ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ -6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ -7.4 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -7.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೂಡ ಘನೀಕರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿತ್ತು, ಶೋಪಿಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 7.7 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇವುಗಳಂತೆಯೇ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮೈನಸ್ -7.6 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮೈನಸ್ -7.5 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -7.1 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೋಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -6.8 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಪ್ವಾರಾ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೀವ್ರ ಶೀತ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ -5.7 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ -5.9 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಕೊಕರ್ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಗಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶೀತವಿದ್ದರೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

ಜಮ್ಮು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ -6.7 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭದೇರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ -3.4 ಡಿಗ್ರಿ, ರಾಜೌರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1.7 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬನಿಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೈನಸ್ 0.9 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದು, ಘನೀಕರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಡಾಖ್ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 24.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪದುಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 20.3 ಡಿಗ್ರಿ, ನಯೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 21.6 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೈನಸ್ 14.4 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 16.2 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 13 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

'ಜನವರಿ 22 ರವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಶೀತ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನವು ಕ್ರಮೇಣ 1 ರಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

