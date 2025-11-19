ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ

ನದೆವಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Kashmir fertilizer dealers under Police lens
ಕಾಶ್ಮೀರ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​): ನವೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎನ್​ಐಎ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್​ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾನಿಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಕೋರ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್​ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಕೋರ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2900 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಐಇಡಿಗಳನ್ನು (ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳು) ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗ್ಯಾಂಡರ್‌ಬಾಲ್, ಸೋಪೋರ್, ಅವಂತಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ದ್ರಾವಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಖರೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೊಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳು, ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

"ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಧಾರಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಹ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2019 ರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೃಷಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತಯಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಚನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕ ಕಾಯ್ದೆ 1884 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣರಹಿತ ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1951ರಡಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅವಂತಿಪೋರಾದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ರಾಸಾಯನಿಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.

RED FORT BLAST
DELHI SUICIDE ATTACK
KASHMIR FERTILIZER DEALERS
NIA
DELHI BOMB BLAST 2025

