ETV Bharat / bharat

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲನೆಗೆ ಅನುಮತಿ; ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ₹25 ದಂಡ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Representational image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ​ ಶ್ರೀನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕೋರ್ಟ್ ಬದ್ಗಾಮ್​ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಸಂಚಾರ) ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಐದು ಪುಟಗಳ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, 1988 ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 199-A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಪೋಷಕರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

“ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 1988 ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 199-A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೋಷಕನಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು. “ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗೆ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 199-A ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. "1988 ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 199-A ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರು..." ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಾಹನವು JK04 K0673 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಾಹನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಾಗ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಆದೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್​ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ: ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 414 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

TAGGED:

A TRAFFIC COURT IN SRINAGAR
SPECIAL MOBILE MAGISTRATE
SEC 199A OF THE MOTOR VEHICLES ACT
KASHMIR COURT JAILS FATHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.