ಗಡಿಪಾರಾದ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಔದಾರ್ಯ ತೋರಿದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿ

ಸೇನಾ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

The Army veteran Kuldeep Sharma
ಸೇನಾ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಕುಲದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 10:11 PM IST

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಗಡಿಪಾರಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರ್ಫಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಡೇಯಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಕುಲದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'​​ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶರ್ಮಾ, 'ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ 46 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜೆಡಿಎ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡೇಯಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಔದಾರ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಈ ಗುಣದಿಂದ ಅವರು (ಉದ್ಯಮಿ) ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಧ್ವಂಸದ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಡೇಯಿಂಗ್ ಅವರ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿಯು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಡೇಯಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನರ್​ನಿರ್ಮಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂದಿರುವ ಶರ್ಮಾ, 'ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

