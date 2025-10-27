ETV Bharat / bharat

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್​, ಡಿಎಂಕೆ ಖಂಡನೆ

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ (IANS)
By PTI

Published : October 27, 2025 at 3:29 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿಯು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಬಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್​​ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ. 37 ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 50 ರೂಮ್​ಗಳನ್ನು ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರು​ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕರೂರಿನಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ರೆಸಾರ್ಟ್​​ಗೆ ಐದು ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕರೂರ್​ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 27ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 60 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್​, ಮೃತರಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೃತರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ವಿಜಯ್​ ನಡೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಖಂಡನೆ: ನಟ ವಿಜಯ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೆತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ವಕ್ತಾರ ಟಿಕೆಎಸ್​ ಇಳಂಗೋವನ್​ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್​​ಗೆ ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್​ಗೆ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. (ಪಿಟಿಐ/ಎಎನ್​ಐ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಟ ವಿಜಯ್

