ಮಧುರೈ ತಿರುಪ್ಪರಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿದ 'ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ': ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
Karthigai Deepam Lit Atop Thirupparankundram Hill: ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ 'ರಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್'ನ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : November 28, 2026 at 11:01 PM IST
ಮಧುರೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 'ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ' ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಆರು ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಅರುಪಡೈ ವೀಡು) ಮೊದಲನೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ನಂತರ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೆಲ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಧುರೈ ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 'ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್' ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪವಿರುವ 'ದೀಪ ಮಂಟಪ'ದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶುಕ್ರವಾರ(ನ.27) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಶನಿವಾರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 13 ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿವೃತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಸ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಮತ್ತು ವಿ.ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ 'ರಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್'ನ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶ, ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ದರ್ಗಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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