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ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಪುರಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಪುರಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 4:45 PM IST

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ಪುರಿ (ಒಡಿಶಾ): ಪುರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿ. ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಆರ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ಪುರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭರತ್​ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಮಿತಾ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಗುಂಪು ಪುರಿ ಕಡಲ ತೀರದ ವಿಹಾರ ನಡೆಸಿ, ಟೇಸ್ಟ್​​ ಆಫ್​ ಬೆಂಗಾಲ್​ ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಊಟ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದಂಪತಿಗಳು ಆಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಬಳಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಸ್ಪರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಶಟರ್​ ಇಳಿಸಿ, ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್​ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಘನಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಭರತ್​ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮೀತಾ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಠಾಣೆ ಉಸ್ತವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನಸ್​ ಚಕ್ರ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಫೋನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭರತ್​ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ, ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಥಳಿಸಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪುರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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PURI HOTEL TOURIST ATTACK
PURI HOTEL OWNER
ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ದಂಪತಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ
ಪುರಿ ಹೊಟೇಲ್​ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ
PURI HOTEL TOURIST ATTACK

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