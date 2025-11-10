ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ​ ಸಾವು

ಬಿಹಾರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೈಮುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮ​ಗಢದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಹೆಡ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ​ ಸಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 4:15 PM IST

ಕೈಮುರ್ (ಬಿಹಾರ): ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ವೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕದ ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ವಾಲಿಕರ್​​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೈಮುರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮ​ಗಢದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು, ರಾಮಗಢ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸೈನಿಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಾಮಗಢದ ರೆಫರಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮಗಢ ಬಿಡಿಒ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್​ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ರವಾನೆ: ರಾಮಗಢ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಬುವಾ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಹೆಡ್​ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ರಾಮಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

45.399 ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 122 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 45,339 ಮತಗಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,073 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು 5,326 ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. 45,388 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 11 ಸಹಾಯಕ ಬೂತ್​ಗಳಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಲಿರುವ 7.69 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 7,69,356 ಮಂದಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 943 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 43 ಎನ್​ಆರ್​ಐ ಹಾಗೂ 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ 6,255 ಮಂದಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾಂಚಲ್, ಮಿಥಿಲಾ, ಚಂಪಾರಣ್ ಮತ್ತು ಮಗಧ್‌ನ ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಮತದಾನ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ. 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್​ 14ರಂದು ಮತ ಏಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

