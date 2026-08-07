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ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೀದರ್​ ಬಾಲಕ ಕೆಟಿಆರ್​ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ; ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್​ ಯುವಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಕೆಟಿಆರ್​ ಹುಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

Karnataka boy missing due to mental health issues - identified in KTR's birthday videos in Hyderabad
ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮಿಲನ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 11:40 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆಟಿಆರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, ಆತನನ್ನು ಮರು ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ? : ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್‌ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ತರುಣಾ ಬೇಗಮ್ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಮೇ 7 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕುಟುಂಬವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆತನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶರಾದ ಕುಟುಂಬ ಸುಮ್ಮನಾಗಿತ್ತು . ಬಳಿಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದ ರಿಜ್ವಾನ್​ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗವಿಕಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ.

ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್‌ಪೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರನಗರ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡ, ಕೆಟಿಆರ್​ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್​​ ಎ ಸ್ಮೈಲ್​ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಟಿಆರ್​ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಹ್ಮದ್​ ಪಾಷಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್​ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್​ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನ ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಲಕನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಬಿಆರ್​ಎಸ್​ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪೋಷಕರು, ಕೆಟಿಆರ್​ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮರು ಸೇರಿದ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು.

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