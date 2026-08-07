ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಬಾಲಕ ಕೆಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ; ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ ಯುವಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಕೆಟಿಆರ್ ಹುಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 11:40 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆಟಿಆರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, ಆತನನ್ನು ಮರು ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? : ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ತರುಣಾ ಬೇಗಮ್ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಮೇ 7 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕುಟುಂಬವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆತನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶರಾದ ಕುಟುಂಬ ಸುಮ್ಮನಾಗಿತ್ತು . ಬಳಿಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದ ರಿಜ್ವಾನ್ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗವಿಕಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ.
ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರನಗರ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡ, ಕೆಟಿಆರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಟಿಆರ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಾಲಕನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಬಿಆರ್ಎಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪೋಷಕರು, ಕೆಟಿಆರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವೊಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮರು ಸೇರಿದ ಈ ಕ್ಷಣವು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು.
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