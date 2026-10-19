ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಹಾನಿ; ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ
ಅರಣ್ಯದ ಅತಿಯಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 102 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 10:49 PM IST
ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್): ಉದಾಂತಿ-ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಕರಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆಯು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ 22 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅತಿಕ್ರಮಣವು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 102.47 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಳವಳ: ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಈಗ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಂತಿ-ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಆಡಳಿತವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಉದಾಂತಿ-ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅರಣ್ಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ : ಅರ್ಸಿಕನ್ಹಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದಾಂತಿ ಸೀತಾನದಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರ ಚಿತ್ರಗಳು ದಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಪಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಪ್ರದೇಶವು 2016 ರಲ್ಲಿ 22 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 2026 ರಲ್ಲಿ 102.47 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. - ವರುಣ್ ಜೈನ್, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, USTR
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕೆಲವು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಜೈನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು, ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮರಗಳೊಳಗಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವ ಬದಲು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಈಗ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾನಿಯಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕರಕಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೀಡಿತ ಮರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಅಥವಾ ತೊಗಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸವಾಲು: ಕರಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾನದಿಯ ಮೂಲವಾದ ಮಹಾನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗಳ ಅವನತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ವರುಣ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕರಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತಿಕ್ರಮಣವು ಕಾಡುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
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