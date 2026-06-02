ಜೆಇಇಯಲ್ಲಿ 903ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕಾನ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಅರಿಹಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ: ಹೇಗಿತ್ತು ಈತನ ಅಧ್ಯಯನ?
'ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಈಗ ನಾನು ಐಐಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕಾನ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಅರಿಹಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 2, 2026 at 11:11 AM IST
ಕಾನ್ಪುರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ : 'ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಓದಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉಲ್ಲಾಸಕರವೆನಿಸಿತು. ನಂತರ, ನಾನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ 903ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಂಡ ಕನಸು. ಈಗ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾನ್ಪುರದ ಯಶೋದಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅರಿಹಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ 700ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಹಂತ್ ಅವರು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 94.6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅರಿಹಂತ್ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಹಂತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್. ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಡಿಎಂಎಸ್ಆರ್ಡಿಇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ I ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದೆನಿಲ್ಲ: ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು: ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರಿಹಂತ್, 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು?: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಅರಿಹಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2,414ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ; ಕಾನ್ಪುರದ ಗೋವಿಂದ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2,414ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮನ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.8 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಮನದಾಳ ಹೀಗಿದೆ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ನ ತಂದೆ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂಟೆಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುರಾಗ್ ವಿಜ್ ಕೂಡ ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮನ್ಪ್ರೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
