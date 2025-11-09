ಮನೆಯನ್ನೇ ಸಮೃದ್ಧ ಅಣಬೆ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ: 3,000 ತರಬೇತಿ ತರಗತಿ ನೀಡಿದ ಗೃಹಿಣಿ!
ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಹೈಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2025 at 5:05 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): ಗೃಹಿಣಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜತೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇ ಕಣ್ಣೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಪಿ. ಪಿ. ಚಿತ್ರಲೇಖಾ. ಇವರು 2009ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಣಬೆ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸರಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಈ ಕೃಷಿ ಅನೇಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು.
ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸಿಂಪಿ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ವೆಂಗಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಜಾ ಅಣಬೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅಣಬೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಸೋಪ್ನಂತಹ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಒಣಹುಲ್ಲು ಉತ್ತಮ. ಮರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ಒಣಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅಣಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೈಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 3,000 ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆಯಾಳಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮಾಂಸದಂತೆಯೇ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಣಬೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುಗಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಅಣಬೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅಣಬೆಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣಬೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500 ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಈಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
