ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಇಂದು ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ಕಂಗನಾ

ರೈತ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಗನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Kangana Ranaut Will appear physically at bathinda court in Defamation case by mata mohinder kaur
ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
ಬಟಿಂಡಾ, ಪಂಜಾಬ್​ : ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರ್ಟ್​​ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್​ ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕಂಗನಾ ರನೌತ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಹದ್ದೂರ್‌ಗಢ್ ಜಾಂಡಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಂಗನಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೆ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರನ್ನು ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೈತ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಲ್ವಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಧೈರ್ಯ: ಕಂಗನಾ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಲ್ವಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಪಂಜಾಬಿಗಳು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಖುದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 29ರಂದು ಸಂಸದರೆ ಕಂಗನಾ ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಕಂಗನಾ ಖುದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 17ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕಂಗನಾ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​, 2020ರ ದೆಹಲಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ​ ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ 2021ರ ಜನವರಿ 4ರಂದು ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಂಗನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಟಿಂಟಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ​ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದೆ.

