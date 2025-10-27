ETV Bharat / bharat

ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್

ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವಂತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KANGANA RANAUT APOLOGIZES
ರೈತ ಮಹಿಳೆ ​ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 7:26 PM IST

ಬಟಿಂಡಾ(ಪಂಜಾಬ್​): ರೈತ ಮಹಿಳೆ ​ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಇಂದು ಬಟಿಂಡಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು, "ನಾನು ಬೀಬಿ ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಬೀಬಿ ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಹಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ಬಟಿಂಡಾಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್​ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದೆ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು 2020ರ ದೆಹಲಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ​ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಂದರ್​ ಕೌರ್​ 2021ರ ಜನವರಿ 4ರಂದು ಬಟಿಂಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

