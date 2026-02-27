ETV Bharat / bharat

ಮನೆಯನ್ನು ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಿದ ಸುಧಾ; ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ 3,000 ಗಿಡಗಳು

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೂದೋಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, 3 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 27, 2026 at 3:26 PM IST

ಕಾಕಿನಾಡ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗಿಡ, ಮರ, ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ವೃಂದಾವನ ಅಥವಾ ನಂದನವನದಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಜಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆಂಧ್ರದ ಕಂಕಿಪಾಡು ಮಂಡಲದ ಈಡುಪುಗಲ್ಲು-ಗೋಸಲ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊತಪಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಎಂಬವರು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆ, ಮನಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸುಧಾ.

ಸುಧಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ವೃಂದಾವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ 1 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಹಸಿರು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಒಲವು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೋಟ ಮತ್ತು ಟೆರಸ್​​ ಅನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಟೆರಸ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ ಅನ್ನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನೆರಳು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುಂಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಫೋಟೋಗಳ ಬಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾರದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ನೀರು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಸಸ್ಯ ತೋಟದ ಜೊತೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೂದೋಟ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಿದ್ದಂತಿದೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರ ಸಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಂಡ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಇವರ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಗಿಡವೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಹವ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಗಿಡಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ದೂರಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಂತಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

