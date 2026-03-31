ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ; ₹16 ಕೋಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದ ಪೋಷಕರು

ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 12:36 PM IST

ಕಾಕಿನಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಗಂಭೀರ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರೋಫಿ (SMA)ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ₹16 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕಿನಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೊಸುರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಮಾ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗಾಗಿ ಹೀಗೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊರಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕಿನಾಡದ ನರರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ-ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹50,000ದಂತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆಂದು ಅಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ₹16 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯೊಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ SMA ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಕುಟುಂಬವು ₹16 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರು ಜಂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಪೂರ್ವ ಭರತ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

