₹1 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ AI ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ: ಟೇಲರ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ AI ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : July 28, 2026 at 2:00 PM IST
ಕಾಕಿನಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ವಿಶೇಷಚೇತನ ಸಿಂಪಿಗ (ಟೇಲರ್) ರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರ ₹1.06 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ AI ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋತಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುತ್ತುಕುಡಿಮಿಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಮಾಲ್ತಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಪಲೆಮ್ನ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಾಂಟಿಕ್ AI ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ₹1.06 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಅಖಿಲೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ₹30,000 ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಗಾಧರ್ ಮತ್ತು ದೇವಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗ. ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಗಂಗಾಧರ್ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೇಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಅಖಿಲೇಶ್, ಹೆತ್ತವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
2020 ರಲ್ಲಿ ಕೋತಪಲ್ಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರೈಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್, ನಂತರ ಕಾಕಿನಾಡಿನ ನಾರಾಯಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. EAPCET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸುರಂಪಲೆಂನಲ್ಲಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಾಸೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 243 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ.
ನುರಿತ AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು AI ತಜ್ಞ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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