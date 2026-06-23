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ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು: ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರ್ವತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Kailash Mansarovar Yatra to begin on July 4
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 10:41 AM IST

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ಹಲ್ದ್ವಾನಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಮಾವೂನ್ ಮಂಡಲ ವಿಕಾಸ ನಿಗಮ (KMVN) ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೊದಲ ಗುಂಪು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ತನಕ್‌ಪುರ ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಧಾರ್ಚುಲಾ ಮೂಲಕ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು KMVN ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರ್ವತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಮಾವೂನ್ ಮಂಡಲ ವಿಕಾಸ ನಿಗಮ (KMVN) ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

KMVN ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಗುಂಪುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಯಾತ್ರಿಕರು, ಒಟ್ಟು 500 ಯಾತ್ರಿಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಪು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ತನಕಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 5 ರಂದು, ಉಳಿದ ಗುಂಪು ಪಿಥೋರಗಢ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಚುಲಾಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವು ತನಕಪುರ, ಧಾರ್ಚುಲಾ, ಗುಂಜಿ ಮತ್ತು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಎದುರಿಸದಂತೆ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು KMVN ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD) ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನು ಸಹ KMVN ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಎಂವಿಎನ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೆಎಂವಿಎನ್​ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

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KAILASH MANSAROVAR YATRA 2026
KAILASH MANSAROVAR YATRA START
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ
ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ
MANSAROVAR YATRA START FROM JULY 4

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