ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ಕವಿತಾ: ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ
ರಾಜ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾದೇಶಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : April 25, 2026 at 11:34 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ ಕವಿತಾ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರಾದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಅವರು 'ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇನಾ' (ಟಿಆರ್ಎಸ್) ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಟಿಆರ್ಎಸ್. ರಾಜ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಾದೇಶಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕವಿತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಪಕ್ಷವೊಂದು ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲ ವಿಷಯದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಈಡೇರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಗಳು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಕ್ತವಿದೆ. ಗಟ್ಟಿತನವಿದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಬದ್ಧರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಅದರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನರು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕವಿತಾ, 1969 ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮರವೀರುಲ ಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಕವಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್ಎಸ್) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ನೂತನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿದೆ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರಿ ಕವಿತಾ ಘೋಷಣೆ
ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕಿ ಕವಿತಾ: ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ