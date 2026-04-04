ಸಂವಿಧಾನ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು: ಜಸ್ಟೀಸ್ ನಾಗರತ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪಾಟ್ನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆ: ರಚನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 8:37 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಎಜಿ) ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಆಗಬಹುದಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಂವಿಧಾನದ ಬಲವು ಅದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಸಿಎನ್ಎಲ್ಯು) ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು (ಇಸಿಐ) ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
"ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ - ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮನ್ವಯ ಘಟಕಗಳೇ ಹೊರತು, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರದ ಉದ್ದಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು, "ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಎನ್ಎಲ್ಯು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಹ್ಸಾನುದ್ದೀನ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ "ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೀತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಎಲ್ಯು ಕುಲಪತಿ ಸಂಗಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, "ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಮೇಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು" ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಿಎನ್ಎಲ್ಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಫೈಜಾನ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
