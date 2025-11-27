ETV Bharat / bharat

ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ; ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಿಂತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಿದ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಚಿತೆ ಸ್ಪರ್ಶದವರೆಗೆ ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

junagadh-five-daughters-performed-the-last-rites-of-their-father
ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
ಜುನಾಗಢ (ಗುಜರಾತ್​): ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬವಾಂಜಿ ಬಾಪಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮರಣದ ಬಳಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬವಾಂಜಿ ಭಾಯಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

Junagadh Five daughters performed the last rites of their father
ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು: ಜುನಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಶೋಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಸ್ವಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಗಲು ನೀಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಗಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪುತ್ರಿಯರು: ಬವಾಂಜಿ ಅವರ ಐವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮನೆಯಿಂದ ದಹನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳವರೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಲೋಪಗಳು ಆಗದಂತೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.

Junagadh Five daughters performed the last rites of their father
ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೇರಿ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೃತ ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಿಷ್ಠಬೆನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮುರಿದು, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು: ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ತಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

