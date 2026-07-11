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ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ: 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಬಲಿ

ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.

LION ATTACK IN JUNAGADH
ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 2:49 PM IST

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ಜುನಾಗಢ್​ (ಗುಜರಾತ್): ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹವೊಂದು, ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30 ರಿಂದ 5:30ರ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಬಾಲಕನ ಉಳಿದ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಗಿರ್ನಾರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Junagadh: 11-year-old boy killed in lion attack on Girnar Mountain
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ: ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಡೋಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಮೇಶ್‌ಭಾಯ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಡೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ರಿಂದ 5:30ರ ನಡುವೆ, ಸಿಂಹವೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ತೆರಳಿದವು. ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು ಎಂದು ರಮೇಶ್‌ಭಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30 ರಿಂದ 5:30ರ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಕೇವಲ 50 ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಹದ ದಾಳಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದ ಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Junagadh: 11-year-old boy killed in lion attack on Girnar Mountain
ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತ (ETV Bharat)

ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜುನಾಗಢ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾಥ್ - ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತ ತಲುಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗಿರ್ನಾರ್ ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊರಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾವನಾಥ್​ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Junagadh: 11-year-old boy killed in lion attack on Girnar Mountain
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

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TAGGED:

LION ATTACK IN JUNAGADH
BOY KILLED IN LION ATTACK
ಸಿಂಹ ದಾಳಿ
ಪಾದಯಾತ್ರೆ
LLION ATTACK

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