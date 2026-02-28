ಹರಿದ್ವಾರದ ಜುನಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಗೋವಿನ ಪಂಚಗವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಸಂತರು
ಹರಿದ್ವಾರದ ಜುನಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಹಸುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಂಚಗವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ, ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಹೋಳಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಗೋವಿನ ಪಂಚಗವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂತರು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಯಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಮೊದಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಿಂದ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂತರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಂತರು ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಂತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರಮ್ಗಳ ರಾಗಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಹಬ್ಬಗಳು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಶ್ರಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಚಗವ್ಯ ಹೋಳಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಂತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹೋಳಿಯನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಸಂತರು ಹಸುವಿನ ಪಂಚಗವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೋಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಖಾರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ರವೀಂದ್ರಪುರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಂಚಕಾವ್ಯ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ ಹೋಳಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಗಣಿಯನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗೌರವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಗೋವಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.
ಜುನಾ ಅಖಾರ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನಿಗಳು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಹಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬರ್ಸಾನಾದ ಲಠ್ಮಾರ್ ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಫೂಲ್ ಹೋಳಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಾಧುಗಳ ಹೋಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಸಾಧುಗಳು ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಅಬಿರ್ ಗುಲಾಲ್ (ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ) ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪಂಚಗವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
