ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಳ ವಿವಾಹವಾದ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು..!
ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ಸರಳ ವಿವಾಹ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2025 at 9:11 AM IST
ಕೋಟ್ಪುಟ್ಲಿ-ಬೆಹ್ರೋರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿವಾಹವೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬನ್ಸೂರ್ನ ಗುಂಟಾ ಶಹಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹೇಮಂತ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ಗಢ ನಿವಾಸಿ ಕರೀನಾ ಕಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೂ ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವಾಹಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ ಹೇಮಂತ್ ಮೆಹ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌತ್ ಕಾ ಬರ್ವಾರಾ (ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರ)ದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಧು ಕರೀನಾ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರಳತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ.
COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಹೇಮಂತ್; ಹೇಮಂತ್ ಬನ್ಸೂರಿನ ಗುಂಟಾ ಶಹಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಬನ್ಸುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೇಮಂತ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಅವರ ಅಣ್ಣ ರೈತ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಬನ್ಸುರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಹನುಮಂತಗಢದ ನೋಹರ್ ನಿವಾಸಿ ಕರೀನಾ ಕಲಾ, RJS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ, MP ಕಲಾ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ED
20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 26 ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಸಾವು; ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ: SIR ಕುರಿತಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ