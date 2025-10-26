ಜಡ್ಜ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪು
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಪೊಂದು ಜಡ್ಜ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 26, 2025 at 9:10 AM IST
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಪ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರ ಗುಂಪು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅನುಪ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಲುಮಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮೋತಿ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಭಲುಮಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪು ಮನಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಮನೆಯ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದರು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 224 (ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ), 296 (ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯ, ಹಾಡು ಹಾಡಿ ನಿಂದನೆ), 324 (ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ), 331(6) (ಮನೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು), 333 (ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ) ಮತ್ತು 351(3) (ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು) ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ದಾಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಥಹುದೇ ಕೃತ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲೂ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದ. ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನಿಂದ ಕೃತ್ಯ