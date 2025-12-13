ETV Bharat / bharat

900 ಕೋಟಿ ರೂ. ರೀಫಂಡ್​ ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಇಂಡಿಗೋ: ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಜಡ್ಜ್​..!

ಪುತ್ರ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶೈಲ್ ಜೈನ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಇಂಡಿಗೋ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 9:13 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ರದ್ದತಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮರು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ₹900 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಂ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೈಲ್ ಜೈನ್ ಅವರಿದ್ದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶೈಲ್ ಜೈನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇನು?; ವಿಮಾನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಎಂಜಿನ್​ ಸೇರಿ ಮರು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದುರುಸ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರು ಆಮದು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಮಾನ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದುರುಸ್ತಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST)ಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ದುರುಸ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹900 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಂತರ ರೀಫಂಡ್ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ರೀಫಂಡ್​ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

