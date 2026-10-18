ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದರು, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಳ್ಳಿದರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ದೂರು
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : October 18, 2026 at 3:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ, ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ನವದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (ಡಿಸಿಪಿ) ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ. ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಿಚಾ ಪರಾಶರ್ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ಹೀಗಿದೆ: ಅಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಿಚಾ ಪರಾಶರ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದರು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು 'ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ನನ್ನ ಮನವಿಯು ಆ ಕೂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂತು 'ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 'ಏಯ್, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಡಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದು ದೆಹಲಿಯ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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