JoSAA ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 2026: ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!
ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇಶದ 138 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 67,323 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 8:04 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಐಐಟಿಗಳು, ಎನ್ಐಟಿಗಳು, ಐಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಎಫ್ಟಿಐಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ (JoSAA ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ 2026) ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ 138 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 67,323 ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೀಟು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು "ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್" ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು "ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸೀಟನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನಂತರದ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಐಟಿ-ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸೀಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೀಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೂ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು SC, ST ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ. ಸೀಟು ಸೀಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವಯ 5 ಸಾವಿರ ಜೋಎಸ್ಎಎ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, 'ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲೋಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪುಟ 93, 94 ಮತ್ತು 95 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
- ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸೀಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ.
- ಸೀಟು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಫ್ರೀಜ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್.
- ಫ್ರೀಜ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದೊರೆತ ಸೀಟಿನಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಂತರದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಫ್ಲೋಟ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದೊರೆತ ಸೀಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂಬರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.
- ಸ್ಲೈಡ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.
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