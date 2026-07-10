200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಜೋಧ್ಪುರ ಮೊಜರಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್: ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಜೋಧ್ಪುರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಜರಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 6:01 PM IST
ಜೋಧ್ಪುರ: ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಜರಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆ (Geographical Indication) ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 'ಜೋಧ್ಪುರ್ ಜುಟ್ಟಿಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ನೋಂದಣಿಯು ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುವನ್ನು GI ಸಂಖ್ಯೆ 735ರ ಅಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರ ಕರಕುಶಲ ರಫ್ತು ಸಂಘ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಪಿಪರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಈ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದಲ್ಲದೇ, "GI ಟ್ಯಾಗ್ ನಗರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 'ಮೊಜರಿ' ಗಾಗಿ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿ 4, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ (ಕರಕುಶಲ) ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಮಿತಿಯು ಅದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಐ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಕರಕುಶಲ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ವಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೊಜರಿಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕರಕುಶಲ ಜನಾಂಗೀಯ ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕರಕುಶಲತೆಯು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರಕುಶಲತೆಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು".
"ಇನ್ನು ಜೋಧಪುರ ಮೊಜರಿ ಉದ್ಯಮದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಫ್ತು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇ - ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಜುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್: ಜೋಧಪುರದ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಜರಿ ತಯಾರಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸೊಂಗಾರ ಅವರು 'ಎಂಆರ್ ಜೋಧಪುರ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಸೂತಿ ಜುಟ್ಟಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಜೋಧಪುರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಜುಟ್ಟಿ ತಯಾರಕರು ತಾವು ಎಂದು ಸೊಂಗಾರ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ, ಮೊಜರಿಗಾಗಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮೊಜರಿಗೆ ಮೊದಲು, 'ಜೋಧಪುರಿ ಬಂಧೇಜ್' ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 'ಜೋಧಪುರಿ ಸಾಫಾ' (ಪೇಟ), 'ಮಥಾನಿಯಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು', ಮರದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, 'ಮಾರ್ವಾರ್ ಜೀರಿಗೆ', 'ಜೋಧಪುರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಛತ್ರಿಗಳು' (ಸ್ಮಾರಕಗಳು) ಮತ್ತು 'ಲಹರಿಯಾ ಬಟ್ಟೆ'ಗಳಿಗೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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