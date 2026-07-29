₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾವೋವಾದಿ ಮಿಸಿರ್ ಬೆಸ್ರಾ ಬಂಧನ
ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಇನಾಮು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಿಸಿರ್ ಬೆಸ್ರಾನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : July 29, 2026 at 5:18 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತ್ತು 141 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಪೊಲಿಟ್ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಮಿಸಿರ್ ಬೆಸ್ರಾನನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಧನ್ಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರಿದಿಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ನಾದಿಹ್ ನಿವಾಸಿ 65 ವರ್ಷದ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬರ್ವಾಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನಿಯಾದಿಹ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ, ತಲೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಸ್ರಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಾಗರ್ ದಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ದಾ ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 141 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನವಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಬೆಸ್ರಾ, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾ ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ ದಾ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಬಳಿಕ, 1980ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ, ಕಿಶನ್ ದಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಬೆಸ್ರಾ ಅವರು ಉಪ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1992 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ.
1997 ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ರಾ ನಿಷೇಧಿತ ಗುಂಪಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಚೋಟಾನಾಗಪುರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ದಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ಎಂಬ ಕೇಡರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 2003ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಸ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ: ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 16 ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 128 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಲೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಮಹ್ತೋ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಸುದೇವ್ ದಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಶರಣಾದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಪ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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