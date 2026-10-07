ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ 1,600 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 39ರ ಕವಿತಾ ಹೋರಾಟ!
ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕವಿತಾ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ 1,600 ಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 3:52 PM IST
ರಾಮ್ಗಢ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಕವಿತಾ ಅವರು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,600 ಮೀಟರ್ ಓಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಡತನದ ಹೊರಬರಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ತೀವ್ರ ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಓಟದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸವಾಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಶೂಗಳ ಕೊರತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 39 ವರ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮನೆಯ ಒಲೆ ಉರಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಣಿವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಓಟದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕವಿತಾ ಅವರು ಓಡುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಒದಗಿಸಿ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಮ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದೇ ಅವರ ಗುರಿ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕವಿತಾ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕವಿತಾ, ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಓಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ 1,600 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 6 ನಿಮಿಷ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಹನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ, ಆದರೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು 8 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಿದ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು: ಕವಿತಾ ಅವರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಭಾರವಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದುಲ್ಮಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಸೋ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕವಿತಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟವೇ ಅಂತಿಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಿತ್ತು. ಅದೇ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಓಡಿದರು.
ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗುವ ಕನಸು: “ನಾನು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀಡಲು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾದ ನಂತರ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದರು. ಕವಿತಾ ಅವರ ಮಗ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗಳು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನ: ಕವಿತಾ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಓಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
“ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಓಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಓಟ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
284 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ರಾಮ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 284 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1,600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 50 ಶೇಕಡಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು: ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಓಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಓಟದ ನಂತರ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಣಿವು, ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಕವಿತಾ ಅವರ ದೃಶ್ಯವೇ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಓಟ ಕೇವಲ 1,600 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದುಕಿನ ಓಟವಾಗಿದೆ.
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