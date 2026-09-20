₹30 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಹತ
30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ(ATS) ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 20, 2026 at 1:23 PM IST
ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ನಕ್ಸಲ್ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅದರ ನಾಯಕರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಾರಣಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯ ರಾಮ್ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗಂಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ(ATS) ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಯುಪಿ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ (STF) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ನಿಷೇಧಿತ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಯಾದ 'ತೃತೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಮಿತಿ'ಯ (TPC) ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ)ಯ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ತನ್ನ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಘ್ರಾ ಮೋಡ್ನಿಂದ ಮೊಘಲ್ಸರಾಯ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡವೊಂದು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆತ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹತನಾದ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡುಗಳು ಯುಪಿ ಎಟಿಎಸ್ನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿಪಿನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿತೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಕ್ಸಲ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎರಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಜೇಶ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆತನ ಸುಳಿವು ನೀಡಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಎ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ಆತನಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಲಿಗೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದನೆಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಅಡಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹಚರರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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