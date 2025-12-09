ETV Bharat / bharat

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನಾದ ಯುವಕ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೂಲಕವೇ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ

ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಯುವಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನೂರಿನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಯುವ ಕೃಷಿಕ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 9, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಆದರೂ ಈ ಯುವಕ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಇಂಜಿನಿರಿಂಗ್​ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಕನಾದ ಯುವಕ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಚಾತ್ರಾದ ಲಾವಾಲೌಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾತಂಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುಣೆಯ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಈಗ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಉದಯ್​

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ ಉದಯ್​ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸು ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಕಲಿಕೆ: ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ 15 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಬಟಾಣಿ, ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು.

ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಉದಯ್​

ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ 15 ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಉದಯ್​, ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 12 ಟನ್​ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಫಲ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಪದವಿ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೃಷಿಯ ತಂತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಹಲವು ಬೆಳೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್​ ಬಿತ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ 1 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉದಯ್​ ತಮ್ಮ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

21ಟನ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ: ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಜತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿದವು. ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15ಸಾವಿರ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಸಿನೆಟ್ಟು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 21 ಟನ್​ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸು. ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ಗಿಳಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದು, ಆರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಗನ ಕೃಷಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಉದಯ್​​ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಆತ ಸಂತಸದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.

ಉದಯ್​ ತಾಯಿ ಮೀರಾ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಆತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಗನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿದರು.

ಉದಯ್​ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಹೈಬ್ರೀಡ್​ ಬೀನ್ಸ್​​ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡ ನಗರಗಳಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್​ ಕುಮಾರ್​.

