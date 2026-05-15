ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ Grandma! 80ರ ಅಜ್ಜಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ; ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸೇ ಇವರಿಗೆ + ಪಾಯಿಂಟ್!
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 2:03 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್(ಉತ್ತರಾಖಂಡ್): ಇಲ್ಲಿನ ದೋಯಿವಾಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ!. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದರೋಡೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದದ್ದು ಯುವಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೃದ್ಧರ ಗ್ಯಾಂಗ್! ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಓರ್ವ 80ರ ಅಜ್ಜಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಂಬದಾದರು. ಆದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿವೆ.
ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಜ್ಜಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್: ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ವಿಮಲ್ ಎಂಬಾಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವೃದ್ದರೇ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೇ ಇವರಿಗೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳತನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ದೋಯಿವಾಲಾ ಪೊಲೀಸರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ 'ಬುಜುರ್ಗ್ ಟೋಲಿ' ಗ್ಯಾಂಗ್ನ 6 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 6 ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕದ್ದ ಇತರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕೃತ್ಯ: ಮೇ 8ರಂದು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೋಯಿವಾಲಾದ ಕಾಂಚನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಯಾತನನ್ನು ಮಾತಿಗೆಳೆದು ಆರು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದಿದ್ದರು. ಮೇ 9ರಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹರ್ರಾವಾಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಬುಜುರ್ಗ್ ಟೋಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಗಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯವರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಡ ನಿವಾಸಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ (76 ವರ್ಷ), ಥಾಣೆಯ ವಾಸುದೇವ್ ನಾಮ್ದೇವ್ ಶಿಂಧೆ (57), ಸತೀಶ್ ನಾಮ್ದೇವ್ ಶಿಂಧೆ (39), ಥಾಣೆಯ ಮನೀಶ್ ಮನೋಹರ್ ಮೋರೆ (46), ಥಾಣೆಯ ಮಂಗೇಶ್ ಸುರ್ವೆ (34), ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಮಲ್ (80) ಸತ್ತಾರ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
