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ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಲಾರಿ, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಟ್ರಕ್​ ವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸಬೆ ದಿಗ್ರಾಜ್‌ನ ದಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಏಳು ಪಾದಯಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.

Jejuri Varkari Accident : Three Women Warkaris Killed
ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಲಾರಿ; 3 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 11:12 AM IST

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ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಲಖಿ ಸೋಹಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಸವಡ್ - ಜೇಜುರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಸವಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಖಿಯು ಮುಕ್ಕಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಜೇಜುರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜೇಜುರಿಯ ಐಸಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಂದೇಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಹಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಪೋಖರಬಿಶೀಕರ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ರಕ್​ ವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸಬೆ ದಿಗ್ರಾಜ್‌ನ ದಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಏಳು ಪಾದಯಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜೇಜುರಿಯ ಐಸಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

TAGGED:

3 WOMENS KILLED
ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಲಾರಿ
ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ
JEJURI VARKARI ACCIDENT

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