ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ -2026: ಸಾಧನೆಯ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್​ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಕಬೀರ್

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೆಷನ್​ 2ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಫಸ್ಟ್​ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಕಬೀರ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 21, 2026 at 11:36 AM IST

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಿರಂತರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ತಯಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಮನವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026 ರ ಟಾಪರ್ ಕಬೀರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹರಿಯಾಣದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಬೀರ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ (JEE MAIN) 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 1 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 20) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 300/300 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್​​ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಟಾಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಗಮನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಬೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನನ್ನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಟಾಪರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, "ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಕಬೀರ್​ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಕಬೀರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಬೀರ್​ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ, ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕೋಟಾದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದರು. "ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಾನು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಿಖರವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಬೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮೋಹಿತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಬೀರ್, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿರಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಾಗಿ" ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ತಲಾ ಐವರು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ವರು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ 100 NTA ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡೀಗಢ, ಬಿಹಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ 100 ಶೇಕಡಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

