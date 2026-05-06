ಜೆಇಇ 2ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಅಂಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕೇರಳಿಗರು!; ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಶಿತಾಗೆ 99.99 ಅಂಕ!
ಜೆಇಇ 2ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 4:00 PM IST
ಕೋಟ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (ಜೆಇಇ-2026) ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಬಿ.ಆರ್ಕ್) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್) ಒಳಗೊಂಡ ಪೇಪರ್- 2 ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಇದೇ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಶಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಸಾಧನೆ: ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಶಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಮಲಿಯತ್ ಶೇ 99.9974302 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿ ಆರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ ಎಸ್ ಇಬ್ಬರೂ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ಟಿಎಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಟಾಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮೂವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು: ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟಾಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮೂವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೇರಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಾಪರ್: ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಎಸ್ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ 100 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ 99.9808356 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಟಾಪರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಆರ್ಎಸ್ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ ಎಸ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಶೀಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ನಿವಂದತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಶಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಮಲಿಯತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಸಂತು ಅನ್ವಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾರ್ಥ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರಾ ಶಕೀಲ್ ಅಖ್ತರ್ ಬೋಹ್ರಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲುರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ನಂದನಾ ಅಝೈ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಾಂಜಿರತಿಂಗಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅರ್ನವ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಹಮ್ ಶರ್ಮಾ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಮದ್ದೂರಿ ನಾಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೆಡ್ಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಶವಂತ್ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಪ್ರಿಯ, ಕೇರಳದ ಮೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಆರ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 94,513 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 67,139 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ, 45,729 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 30,050 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
