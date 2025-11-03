JEE MAIN ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ NTA
ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎನ್ಟಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : November 3, 2025 at 5:20 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಎನ್ಇಟಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕತ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಮುದ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರದಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಫಲಿತಾಂಶ: ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ನವೆಂಬರ್ 27 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
