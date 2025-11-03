ETV Bharat / bharat

JEE MAIN ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್​ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ NTA

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್​ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎನ್​ಟಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

JEE MAIN 2026
ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಂತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್​ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಎನ್​ಇಟಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕತ ಬುಲೆಟಿನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಮುದ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆದ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್​ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್​ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಬುಲೆಟಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬುಲೆಟಿನ್​ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರದಂತೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ, ಫಲಿತಾಂಶ: ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ನವೆಂಬರ್ 27 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ 2025: 360ಕ್ಕೆ 92 ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, 80 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು IIT ಸೀಟು!

JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರೋದು!

TAGGED:

NTA
VIRTUAL CALCULATOR
JEE MAIN 2026 CALCULATOR
JEE MAIN REGISTRATION
JEE MAIN 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.