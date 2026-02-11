JEE MAIN 2026: ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜೆಇಇ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
Published : February 11, 2026 at 6:11 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾಳೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 12) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಎ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಜನವರಿ ಅವಧಿ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ತೆಲಂಗಾಣದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ಅವಧಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟಾಪರ್ ಆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ- 2024ರ (ಜನವರಿ ಅವಧಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ತೆಲಂಗಾಣದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೇವಲ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 2025ರ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ರಜತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸಕ್ಷಮ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಅರ್ನವ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಹೆರಾ 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವರು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀ ಉತ್ತರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಮುಖ್ಯ- 2026 (ಸೆಷನ್-1) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 21ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಟಿಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೇಪರ್-1ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: