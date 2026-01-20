ETV Bharat / bharat

ನಾಳೆಯಿಂದ ಜೆಇಇ 62,853 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 127 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳಿವು

ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ 62,853 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

JEE MAIN 2026
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

January 20, 2026

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (JEE MAIN 2026) ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 127 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 62,853 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 10.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಇ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿ.ಟೆಕ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದೇ ಜನವರಿ 21, 22, 23, 24 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (ಬಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಬಿ. ಆರ್ಕ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಒಂದೇ ಶಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆ, ವಿಷಯಗಳು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:

  • ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಾನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
  • ಅತ್ಯಂತ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
  • ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನ"ವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾಗ A (MCQ ಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗ B ಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇದು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳ ವಿಭಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

  • 23 IIT ಗಳಲ್ಲಿ 18,160 ಸೀಟುಗಳು (JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ JEE ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ)
  • 31 NIT ಗಳಲ್ಲಿ 24,525 ಸೀಟುಗಳು
  • 26 ಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ 9,940 ಸೀಟುಗಳು
  • 47 ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 10,228 ಸೀಟುಗಳು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

