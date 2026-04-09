JEE ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026: ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಏ.20 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಜೆಇಇ ಮೇನ್ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎನ್​ಟಿಎ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST

ಕೋಟ: ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ ಸೆಷನ್ಸ್​ ನ ಎರಡನೆ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಂದು (ಏ.9) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ಪೇಪರ್ 1 (ಬಿಇ/ ಬಿಟೆಕ್) ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ (ಬಿಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿವೆ.

ಇನ್ನು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026 ರ ಜನವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು (ಆನ್ಸರ್ ಕೀ) ಎ.11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಏ20 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಎನ್‌ಟಿಎ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇಪರ್ 1 - ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿ.ಇ.) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿ.ಟೆಕ್.) ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ 11.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 11.06 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 4,229 ವಿದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೋಂದಾಯಿತರಲ್ಲಿ 10.30 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಶೇ.93 ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ನೋಂದಾಯಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.97 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (ಬಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಬಿ. ಆರ್ಕ್.) ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೇಪರ್ 2 ಗೆ 55,223 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 54,953 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 270 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶೇ.73 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40,300 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ NTA:

  • JEE ಮೇನ್ಸ್​ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪೇಪರ್-1 ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಏ9 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಪೇಪರ್-1 (B.E./B.Tech.) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ಈ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ರೂ. 200 ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೇಪರ್-1 (ಬಿ.ಇ./ಬಿ.ಟೆಕ್.) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏ.20 ರಂದು ಪ್ರಕಟ.
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಿಂದ ಟಾಪ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ.

