ETV Bharat / bharat

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಎನ್​ಟಿಎ

ಬರುವ ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜೆಇಇ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎನ್​ಟಿಎ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟ (ರಾಜಸ್ಥಾನ್​): ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026) ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಗರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಇ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಟೆಕ್) ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ (ಬಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ (ಬಿ. ಆರ್ಕ್) ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಿಇ ಮತ್ತು ಬಿ. ಟೆಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 2, 4, 5, 6 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬಿ. ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ನಗರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್ಅನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ನಗರ, ದಿನಾಂಕ, ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸ್ವಯಂ ಮಾಹಿತಿ, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ NTA ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ 323 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು 15 ವಿದೇಶಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ 14.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 13.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿ.ಇ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್ಕ್/ಬಿ.ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎರಡರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ, 200,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

JEE MAIN 2026 ADMIT CARD
JEE MAIN 2026 CITY INFORMATION
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ
JEE MAIN 2026 ADMIT CARD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.