ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಿಹಾರದ ಶುಭಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್; ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಸಾಧನೆ
ಕೋಟಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟಾದಿಂದ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 1, 2026 at 10:39 AM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಕೋಟಾದಿಂದ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೆಇಇ ಮೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 100 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ನಿವಾಸಿ ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟು 360 ರಲ್ಲಿ 330 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ, 2 ಮತ್ತು 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೋಟಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಬೀರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಕೋಟಾದ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ನವ್ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬೀರ್ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ನಲ್ಲಿ 300ರಲ್ಲಿ 300 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ನವ್ ಗೌತಮ್ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
2000ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೋಟಾದಿಂದ 12 ಟಾಪರ್ಗಳು, ಸತತ ಮೂರನೇ ಟಾಪರ್: 2026ರ ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್, ಐಐಟಿ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 12 ನೇ ಟಾಪರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗಿನ 28 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, 12 ಬಾರಿ ಕೋಟಾದಿಂದ ಟಾಪರ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೆ, 16 ಬಾರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದ ಟಾಪರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೋಟಾದಿಂದ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ, ಕೋಟಾ ನಗರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೋಟಾ ನೀಡಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಈಗ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಕುಮಾರ್ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟಾದ ಅಲೆನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ, ಕೋಟಾ ಒಟ್ಟು 12 ಬಾರಿ ಟಾಪರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2 ಮತ್ತು 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಚಲವಾದ ಗುರಿ: ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಟಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶುಭಮ್ ಗಯಾದಲ್ಲಿಯೇ 11ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಐಟಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಮ್ಮ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೋಟಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆದರು. ಶುಭಮ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಂಚನ್ ದೇವಿ ಗೃಹಿಣಿ.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಬಹಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ; ಬಲವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಗ: 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕಬೀರ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಸ್ವತಃ ಐಐಟಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ಮಗ. ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ.
ಕಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎಂಐಟಿ) ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು (ಸಂಶೋಧನೆ) ಪಡೆಯುವ ಕನಸಿದೆ.
ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಬೀರ್, ಆಗಾಗ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಬೀರ್.
ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ವಿವರವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಬೀರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
"ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಟಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು,. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅರ್ನವ್ ಗೌತಮ್
ಓದಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ದೇವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ನವ್ ಮಾತು.
ಈವರೆಗೆ ಕೋಟಾದಿಂದ ಟಾಪರ್ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು:
|ವರ್ಷ
|ಟಾಪರ್
|2026
|ಶುಭಮ್ ಕುಮಾರ್
|2025
|ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ
|2024
|ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ
|2021
|ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
|2019
|ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗುಪ್ತಾ
|2016
|ಅಮನ್ ಬನ್ಸಾಲ್
|2015
|ಸತ್ವತ್ ಜಗ್ವಾನಿ
|2014
|ಚಿತ್ರಾಂಗ್ ಮುರ್ದಿಯಾ
|2008
|ಶಿತಿಕಾಂತ್ ಕಶ್ಯಪ್
|2007
|ಅಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್
|2002
|ದುಂಗರರಾಮ್ ಚೌಧರಿ
|2000
|ನಿತಿನ್ ಗುಪ್ತಾ
